Bombe su Zaporizhzhia e controffensiva ucraina a Kherson - Zelensky | Ricacceremo i russi oltre il nostro confine

(Di martedì 30 agosto 2022) Mosca accusa un altro agente ucraino per l'attentato a Daria Dugina. Gli ispettori dell'Aiea sono attesi nella centrale nucleare ...

Mosca accusa un altro agente ucraino per l'attentato a Daria Dugina. Gli ispettori dell'Aiea sono attesi nella centrale nucleare ...Mentre si attende l'arrivo degli ispettori dell'Aiea nell'impianto nucleare di, immagini satellitari hanno mostrato quattro buchi sul tetto di uno degli edifici della centrale. Il ...Il bombardamento ucraino che ha colpito il tetto di un edificio della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stato compiuto utilizzando un obice di fabbricazione americana. Ad affermarlo sono le autorità ...Le notizie di martedì 30 agosto, in diretta. La missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica arriverà nella centrale nucleare entro la fine della settimana. Kiev denuncia altre bombe sul ...