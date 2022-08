Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti martedì 30 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) Il Bollettino della Regione Lombardia per la giornata di martedì 30 agosto 2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi, contagi e guariti in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri di oggi nel dettaglio. oggi si registrano 4.875 nuovi contagi, 7 morti, 4.261 guariti, 4.063 tamponi molecolari, 21 ricoverati in terapia intensiva, 659 ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di302022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 4.875 nuovi, 7, 4.261, 4.063 tamponi molecolari, 21 ricoverati in terapia intensiva, 659 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

pcbassignana : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Mercoledì 31/08/2022 ?? #AllertaGialla in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Mercoledì 31/08/2022 ?? #AllertaGialla in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Mercoledì 31/08/2022 ?? #AllertaGialla in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemo… - Miti_Vigliero : Coronavirus - Suter: 'non sarà autunno semplice' - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 2.366 contagi e 15 morti: bollettino 28 agosto. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -