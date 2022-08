Bollettino Covid-19 oggi | martedì 30 agosto | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di martedì 30 agosto 2022) Il-19 aggiornato a302022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna si registrano 31.088 nuovi, 98, 39.512, 38.244 tamponi molecolari, 226 ricoverati in terapia intensiva, 5.427 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono ...

vaccinioggi 30 agosto 2022/ Rallenta la campagna vaccinale Il punto, secondo l'industriale, è che a ziende come quelle farmaceutiche hanno tempi lunghi anche negli aumenti delle ...'La priorità ora è somministrare una seconda dose di richiamo del vaccino anti -ai più vulnerabili, inclusi gli anziani, gli individui immunocompromessi e quelli con patologie pregresse': così ...