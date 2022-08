Bollette luce e gas, stangata da 1.231 in più euro a famiglia! (Di martedì 30 agosto 2022) Ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le Bollette di luce e gas, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. I dati arrivano da Assoutenti, che ha realizzato uno studio sull’impatto dell’incremento delle tariffe energetiche per le tasche dei consumatori. Nel 2020 Leggi su freeskipper (Di martedì 30 agosto 2022) Ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231in più rispetto al 2020 solo per ledie gas, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. I dati arrivano da Assoutenti, che ha realizzato uno studio sull’impatto dell’incremento delle tariffe energetiche per le tasche dei consumatori. Nel 2020

matteosalvinimi : Letta, lavora con noi per fermare gli aumenti delle bollette di luce e gas. I soldi dai russi li ha presi la sinist… - AngeloCiocca : 'Ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e… - fanpage : La Confcommercio di Brescia invita i propri associati a ribellarsi contro l’aumento del costo di luce e gas affigge… - maurizioricci : Perché il gas fa impazzire le bollette della luce: la risposta è nella struttura del mercato dell'elettricità… - atlantidelibri : RT @LucillaMasini: Salvini vorrebbe che Draghi risolvesse alla svelta il problema del caro bollette. Come quello che sfratta l'inquilino e… -