Bollette in vetrina accanto ai menu, la protesta di bar e ristoranti. «Aumenti sino al 300%» (Di martedì 30 agosto 2022) Pubblicizzare e condividere al massimo i disagi che gli imprenditori stanno affrontando a causa del caro energia. Questo è l'obiettivo di "Bollette in vetrina", una iniziativa... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 agosto 2022) Pubblicizzare e condividere al massimo i disagi che gli imprenditori stanno affrontando a causa del caro energia. Questo è l'obiettivo di "in", una iniziativa...

fanpage : La Confcommercio di Brescia invita i propri associati a ribellarsi contro l’aumento del costo di luce e gas affigge… - Giorgio_SSL : RT @PastoreFrance: Le bollette andrebbero spedite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ha alcun senso esporle in vetrina, né, ta… - Gioia_assi : RT @AnitaCecolin: Ai negozianti che espongono le bollette in vetrina: 'Mettetele accanto all'avviso di controllo del Green Pass. (così maga… - MSator : RT @PastoreFrance: Le bollette andrebbero spedite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ha alcun senso esporle in vetrina, né, ta… - PastoreFrance : Le bollette andrebbero spedite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non ha alcun senso esporle in vetrina, n… -