Bollette, bonus sociale rafforzato all’ultimo mese (scade a settembre): cos’è, quanto vale (Di martedì 30 agosto 2022) Possono accedere al bonus sociale luce e gas le famiglie con Isee fino a 12 mila euro l’anno. Il tetto sale a 20 mila per chi ha più di tre figli. Il bonus sociale rafforzato è in vigore fino a settembre: la conferma per il quarto trimestre dipende dal nodo risorse Leggi su corriere (Di martedì 30 agosto 2022) Possono accedere alluce e gas le famiglie con Isee fino a 12 mila euro l’anno. Il tetto sale a 20 mila per chi ha più di tre figli. Ilè in vigore fino a: la conferma per il quarto trimestre dipende dal nodo risorse

