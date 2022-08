Biglietti Atalanta-Torino, ecco i posti disponibili al Gewiss Stadium (Di martedì 30 agosto 2022) I Biglietti disponibili per quanto concerne il match di domenica sera Atalanta-Torino presso il Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta-Torino si giocherà tra due giorni, e si prospetta l’ennesima atmosfera spettacolare in quel di Bergamo. ecco i posti disponibili al Gewiss Stadium. CURVA MOROSINI: ESAURITA CURVA PISANI: ESAURITA TRIBUNA RINASCIMENTO COPERTA: 77 posti TRIBUNA RINASCIMENTO SCOPERTA: 350 posti DISTINTI SUD: 212 posti TRIBUNA NERAZZURRA: 223 posti L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Iper quanto concerne il match di domenica serapresso ildi Bergamosi giocherà tra due giorni, e si prospetta l’ennesima atmosfera spettacolare in quel di Bergamo.al. CURVA MOROSINI: ESAURITA CURVA PISANI: ESAURITA TRIBUNA RINASCIMENTO COPERTA: 77TRIBUNA RINASCIMENTO SCOPERTA: 350DISTINTI SUD: 212TRIBUNA NERAZZURRA: 223L'articolo proviene da Calcio News 24.

