Biden dopo Kiev vuole continuare ad armare anche Taiwan

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 agosto 2022) L’amministrazione, secondo quanto riferisce Politico, intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari a. La Casa Bianca ha chiesto al Congresso di approvare forniture di armi a Taipei per 1,1 miliardi di dollari Il pacchetto di forniture previsto dalla Casa Bianca comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar. I missili Sidewinder e Harpoon, hanno precisato le fonti citate da Politico, in passato erano stati già venduti dagli Usa a Taipei. La notizia dell’intenzione didiTaipei arriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di ...