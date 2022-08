Biden: determinato a vietare le armi d'assalto negli Stati Uniti (Di martedì 30 agosto 2022) "Sono determinato a vietare le armi d'assalto in questo Paese. L'ho fatto una volta in passato, e lo faremo di nuovo". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) "Sonoled'in questo Paese. L'ho fatto una volta in passato, e lo faremo di nuovo". Lo ha dichiarato il presidente degli, Joe, parlando in ...

