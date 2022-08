(Di martedì 30 agosto 2022) L'Amministrazionesi sta preparando are il via libera delper vendere 1,1 miliardi di dollari in missili e supporto radar a. Lo ha riferito Politico, citando fonti a conoscenza della questione. Il pacchetto, che sarebbe il più grande trasferimento didagli Usa ain quasi due anni, includerebbe l'estensione di un contratto per la sorveglianza radar, circa 100 missili aria-aria Sidewinder e circa 60 missili Harpoon antinave. Entrambi i missili, hanno precisato le fonti, già in passato erano stati venduti dagli Usa a. Il Dipartimento di Stato ha già notificato in modo informale alla richiesta di vendita delle. Anche se non aumenta le capacità militari di ...

- Il presidente degli Stati Unitiintende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per oltre un miliardo di dollari a Taiwan. La notizia arriva mentre la Cina continua ..."Have western sanctions against Russia failed " , sila rivista The National Interest , ... come profetizzato dal Presidentea marzo. La rivista ha anche citato uno studio dell' ... Joe Biden chiede soldi al Congresso Usa per inviare armi a Taiwan L’Amministrazione Biden si sta preparando a chiedere il via libera del Congresso per vendere 1,1 miliardi di dollari in missili e supporto radar a Taiwan. Lo ha riferito Politico, citando fonti a ...Il presidente americano Joe Biden chiede al Congresso di approvare un nuovo pacchetto di vendita di armi per Taiwan.