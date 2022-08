Biden chiede al Congresso l’approvazione della vendita di armi a Taiwan

ItalianoRt : ???????????????? Politico: 'L'amministrazione Biden chiede al Congresso di vendere armi a Taiwan per 1,1 miliardi di dollar… - Newsinunclick : L'Fbi ha insabbiato la storia del computer di Hunter Biden prima delle elezioni sapendo che, se non l'avesse fatto,… - salvabensalva : TRUMP CHIEDE LA RIPETIZIONE DELLE ELEZIONI 2020 Lo sfogo di Trump è arrivato dopo che Mark Zuckerberg ha dichiarat… - greenpassnews : Biden DOJ chiede il permesso della Corte di archiviare una risposta di 40 pagine alla richiesta principale speciale… - GFabrygherardi : RT @sdeangelis56: Donald Trump chiede nuove elezioni 'immediatamente'. Il motivo: 'L'Fbi ha insabbiato la storia del computer di Hunter Bid… -

"Have western sanctions against Russia failed " , sila rivista The National Interest , ... come profetizzato dal Presidentea marzo. La rivista ha anche citato uno studio dell' ...Trumpun procuratore speciale; il Dipartimento della Giustizia si oppone, perché " spiega - ... in queste ore, pur minacciando un'inchiesta parlamentare su Hunter, se otterranno la ...Le tensioni tra Stati Uniti e Cina su Taiwan non si placano. Lo stretto si sta militarizzando sempre di più. Gli Stati Uniti vogliono vendere armi per 1 miliardo di dollari a ...L’Amministrazione Biden chiederà al Congresso di approvare la consegna di armamenti per un valore di 1,1 miliardi di dollari ...