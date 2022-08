Biagio Antonacci, dal 2 Settembre disponibile il nuovo singolo ”Telenovela” (Di martedì 30 agosto 2022) Da venerdì 2 Settembre disponibile il nuovo singolo di Biagio Antonacci, Telenovela. Telenovela, il nuovo singolo di Biagio Antonacci Ufficio stampa About srlSarà disponibile da venerdì 2 Settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Telenovela” il nuovo brano inedito di Biagio Antonacci (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia). “In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una Telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Da venerdì 2ildi, ildiUfficio stampa About srlSaràda venerdì 2in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “” ilbrano inedito di(pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia). “In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio ...

