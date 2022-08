Biagio Antonacci arriva il nuovo singolo “Telenovela”: i dettagli e le date del tour (Di martedì 30 agosto 2022) Biagio Antonacci, da venerdì 2 settembre arriva il nuovo singolo “Telenovela”: ecco i dettagli e le date del tour Milano, 30 agosto 2022. Sarà disponibile da venerdì 2 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Telenovela” il nuovo brano inedito di Biagio Antonacci (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia). “In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una Telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”, così Biagio ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022), da venerdì 2 settembreil”: ecco ie ledelMilano, 30 agosto 2022. Sarà disponibile da venerdì 2 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “” ilbrano inedito di(pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia). “In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”, così...

MarcoPuggini : Biagio Antonacci - Telenovela | Nuovo Singolo a Puggini On Air - vero_antonelli : Un attimo: venerdì escono i nuovi singoli di Annalisa e di Biagio Antonacci! Ce la posso fare! - NicoDonvito : #BiagioAntonacci annuncia l'uscita del suo nuovo singolo #Telenovela, fuori dal 2 settembre! - SocialArtistOF2 : #Telenovela è il nuovo singolo di BIAGIO ANTONACCI. @BiagioAntonacci - SMSNEWSOFFICIAL : BIAGIO ANTONACCI: Da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo TELENOVELA -