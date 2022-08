Beverly Hills 902010: lutto per il cast. Il ricordo dei colleghi (Di martedì 30 agosto 2022) Beverly Hills 902010: il cast dell’indimenticabile serie TV ha perso un altro pezzo importante. Domenica 24 agosto è morto a Los Angeles l’attore Joe E. Tata, che nella storia di Dylan (il compianto Luke Perry, scomparso a causa di un ictus il 4 marzo 2019), Brenda (Shannen Doherty, che non ha ancora vinto la battaglia contro il cancro al seno) e gli altri, aveva interpretato Nat Bussicchio del locale “Peach Pit”. Tata, che aveva 85 anni, dal 2014 soffriva di Alzheimer. A dare la notizia della scomparsa dell’attore, è stata la figlia. Gli amici di “Nat Bussicchio” hanno espresso il loro cordoglio sui social. Beverly Hills 902010: i messaggi per l’attore scomparso Joe E.Tata è stato ricordato su Instagram da colleghi come Ian Ziering, che aveva ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 30 agosto 2022): ildell’indimenticabile serie TV ha perso un altro pezzo importante. Domenica 24 agosto è morto a Los Angeles l’attore Joe E. Tata, che nella storia di Dylan (il compianto Luke Perry, scomparso a causa di un ictus il 4 marzo 2019), Brenda (Shannen Doherty, che non ha ancora vinto la battaglia contro il cancro al seno) e gli altri, aveva interpretato Nat Bussicchio del locale “Peach Pit”. Tata, che aveva 85 anni, dal 2014 soffriva di Alzheimer. A dare la notizia della scomparsa dell’attore, è stata la figlia. Gli amici di “Nat Bussicchio” hanno espresso il loro cordoglio sui social.: i messaggi per l’attore scomparso Joe E.Tata è stato ricordato su Instagram dacome Ian Ziering, che aveva ...

