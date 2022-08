Benzina, verso la proroga del taglio delle accise | Caro - energia, le industrie del Nord: extra costi per 40 miliardi (Di martedì 30 agosto 2022) Von der Leyen: misure d'emergenza entro poche settimane. Scholz: Germania pronta ad affrontare la crisi energetica, i nostri serbatoi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 agosto 2022) Von der Leyen: misure d'emergenza entro poche settimane. Scholz: Germania pronta ad affrontare la crisi energetica, i nostri serbatoi sono ...

Angela3v999 : RT @titta_ferraro78: #inflazione record in Germania verso il 10% (e Goldman vede addirittura il cpi UK al 22%!). Siamo sicuri che i falchi… - Gio_Scorza : RT @titta_ferraro78: #inflazione record in Germania verso il 10% (e Goldman vede addirittura il cpi UK al 22%!). Siamo sicuri che i falchi… - Andrea_V_73 : RT @titta_ferraro78: #inflazione record in Germania verso il 10% (e Goldman vede addirittura il cpi UK al 22%!). Siamo sicuri che i falchi… - lauranaka : RT @titta_ferraro78: #inflazione record in Germania verso il 10% (e Goldman vede addirittura il cpi UK al 22%!). Siamo sicuri che i falchi… - titta_ferraro78 : #inflazione record in Germania verso il 10% (e Goldman vede addirittura il cpi UK al 22%!). Siamo sicuri che i falc… -