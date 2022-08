Benzina, in arrivo una proroga di 15 giorni del taglio delle accise: prezzi calmierati fino al 5 ottobre (Di martedì 30 agosto 2022) I prezzi di Benzina e diesel saranno calmierati fino al 5 ottobre. Secondo quanto riferiscono fonti di governo, è in arrivo un nuovo decreto ministeriale, messo a punto dal ministero dell’Economia e da quello della Transizione ecologica, che prevede una proroga di 15 giorni al taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 20 settembre. Lo sconto attualmente in vigore è di circa 30 centesimi al litro per Benzina e diesel, e di circa dieci centesimi per il GPL, in base a quanto previsto dal Decreto Aiuti bis. L’intenzione di prorogare lo sconto era già stata diffusa a inizio agosto con il varo del provvedimento, ma per renderle effettive bisognava attendere i dati ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Idie diesel sarannoal 5. Secondo quanto riferiscono fonti di governo, è inun nuovo decreto ministeriale, messo a punto dal ministero dell’Economia e da quello della Transizione ecologica, che prevede unadi 15alsui carburanti, in scadenza il 20 settembre. Lo sconto attualmente in vigore è di circa 30 centesimi al litro pere diesel, e di circa dieci centesimi per il GPL, in base a quanto previsto dal Decreto Aiuti bis. L’intenzione dire lo sconto era già stata diffusa a inizio agosto con il varo del provvedimento, ma per renderle effettive bisognava attendere i dati ...

Agenzia_Ansa : Prezzi di benzina e diesel calmierati fino al 5 ottobre: è in arrivo con decreto ministeriale (Mef e Mite) una nuov… - SkyTG24 : Prezzo benzina e diesel calmierati fino al 5 ottobre: in arrivo proroga taglio accise - maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Prezzo benzina e diesel calmierati fino al 5 ottobre: in arrivo proroga taglio accise - IlnazionalistaD : RT @SkyTG24: Prezzo benzina e diesel calmierati fino al 5 ottobre: in arrivo proroga taglio accise - Giustinianorex : RT @SkyTG24: Prezzo benzina e diesel calmierati fino al 5 ottobre: in arrivo proroga taglio accise -