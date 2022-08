Benzina fuori controllo, prezzo stravolto del diesel: cosa sta succedendo alla pompa (Di martedì 30 agosto 2022) La Benzina continua a svuotare le tasche degli italiani. Ma a preoccupare di più è la tariffa del diesel che sta crescendo ogni giorno di più. E alla fine a farne le spese sono tutti gli automobilisti che soprattutto usano l'auto per andare a lavoro. Come riporta Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un cent/litro i prezzi consigliati della Benzina e aumentato di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo +1 cent sulla verde e +2 sul diesel. Per Tamoil rispettivamente +2 e +3. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina, 29 agosto, su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,770 euro/litro (+2 millesimi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Lacontinua a svuotare le tasche degli italiani. Ma a preoccupare di più è la tariffa delche sta crescendo ogni giorno di più. Efine a farne le spese sono tutti gli automobilisti che soprattutto usano l'auto per andare a lavoro. Come riporta Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di un cent/litro i prezzi consigliati dellae aumentato di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo +1 cent sulla verde e +2 sul. Per Tamoil rispettivamente +2 e +3. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina, 29 agosto, su circa 15mila impianti:self service a 1,770 euro/litro (+2 millesimi, ...

