Benvenuto Raspadori | il pianista dei prati A Napoli uno come lui può solo esplodere  

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 agosto 2022) Giacomosi presenta, determinato, maturo, vivace, attento. Non gli sfugge nulla. Gli occhi di chi, a ventidue anni, è già campione d’Europa e sa che non ha dimostrato ancora niente. Imprevedibile, sgusciante, anarchico sottile, vede la porta e assaggia il campo con l’eleganza di uno scoiattolo e l’incoscienza di un ragazzino che scappa in bicicletta all’aria aperta. Auno così puòesplodere, canalizzando pressione ed energie in un abbraccio di attesa e pazienza. Esordio in Serie A e goal contro la Lazio, a luglio, e la stagione ripresa per i capelli dopo il dramma pandemico, da allora occhi avanti, testa alta. Nella confortevole Sassuolo, dal Mapei al Maradona dopo un’estenuante trattativa. Il golden boy italiano coccolato dal ct Mancini ha scelto il, non pare vero a chi già lo destinava a ...