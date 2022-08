Bengt Jangfeldt | la Russia di Putin e l’eredità di un’utopia autoritaria

manomela : Bengt Jangfeldt: “Dugin ha riempito un vuoto ideologico, ma il regime di Putin ha radici profonde”. Di ?… - serenel14278447 : Bengt Jangfeldt: “Dugin ha riempito un vuoto ideologico, ma il regime di Putin ha radici profonde” - zazoomblog : Bengt Jangfeldt: “Dugin ha riempito un vuoto ideologico ma il regime di Putin ha radici profonde” - #Bengt… - zazoomblog : Bengt Jangfeldt: “Dugin ha riempito un vuoto ideologico ma il regime di Putin ha radici profonde” - #Bengt… - nuova_venezia : Bengt Jangfeldt: “Dugin ha riempito un vuoto ideologico, ma il regime di Putin ha radici profonde” -

La Stampa

Oggi si cimenta con questo problemacol libro L'idea russa (ed. Neri Pozzi), scrivendo che l'ideologia russa ha radici profonde e antiche che vanno ben oltre Putin e come sia ...... il pensatore Ivan Il'in, il filosofo Nikolaj Berdjaev e l'etnologo Lev Gumilëv, (come è ben descritto nel libro L'idea russa di). Il pensiero politico di Dugin si fonda ... Bengt Jangfeldt: “Dugin ha riempito un vuoto ideologico, ma il regime di Putin ha radici profonde” Il progetto di integrazione euroasiatica della Russia, che accomuna Dugin e Putin, è declinato dai due in maniera diversa.Dugin doveva essere in macchina, invece ci è salita solo la figlia Daria. Attenzione a considerarlo l’ideologo di Putin: in realtà il presidente russo ha altri riferimenti.