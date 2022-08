Belluno | è morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno - Il

(Di martedì 30 agosto 2022) Non ce l'ha fatta losoccorso nei giorni scorsi perché era stato trovato con unadiincastrata in bocca. Dopo essere stato aiutato domenica scorsa da una guardia provinciale ...

AGI - È morto lo stambecco soccorso domenica scorsa in provincia di Belluno perché trovato con un una vecchia scatoletta di tonno in gola: a darne notizia e' l'Enpa, l'Ente nazionale protezione animali. Dopo essere stato aiutato domenica scorsa da una guardia provinciale di Belluno e da un veterinario al lago di Sorapis, l'ungulato non ce l'ha fatta, è stato trovato morto durante un controllo. L'animale, denutrito a causa dell'impossibilità di mangiare protrattasi per giorni, è purtroppo venuto a mancare.