Bella Thorne | nuovo amore dopo Benjamin Mascolo | il bacio con il suo produttore

Leggi su movieplayer

(Di martedì 30 agosto 2022)la fine della relazione con, ha ritrovato l'tra le braccia del suosembra aver ritrovato l'la fine della relazione con: l'attrice e cantante, come mostrano alcune foto scattate a Mykonos dai paparazzi, sembra essersi innamorata di Mark Emms,cinematografico e musicale.si sono lasciati lo scorso giugnotre anni di vita condivisa, la notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia,fu rivelata dal cantante ...