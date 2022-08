Belen Rodriguez, non era mai accaduto prima con Stefano de Martino: le foto lo dimostrano (Di martedì 30 agosto 2022) L’estate 2022 ha sancito il ritorno di una coppia che aveva fatto sognare in tanti: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono infatti tornati insieme, dopo la rottura che sembrava definitiva. LEGGI ANCHE : — Belen e Stefano, la foto abbracciati: quel dettaglio della mano che non passa inosservato. Cosa notano i fan Lui era stato avvistato con altre donne, lei aveva voltato pagina provando a costruire una famiglia con Antonino Spinalbese. Alla fine però, dopo la nascita della piccola Luna Marì, Belen e Stefano si sono avvicinati di nuovo, ricomponendo la famiglia che d’altronde sono sempre stati, insieme al loro primogenito Santiago. Nonostante questo però, Belen non aveva ancora mai pubblicato una ... Leggi su funweek (Di martedì 30 agosto 2022) L’estate 2022 ha sancito il ritorno di una coppia che aveva fatto sognare in tanti:Desono infatti tornati insieme, dopo la rottura che sembrava definitiva. LEGGI ANCHE : —, laabbracciati: quel dettaglio della mano che non passa inosservato. Cosa notano i fan Lui era stato avvistato con altre donne, lei aveva voltato pagina provando a costruire una famiglia con Antonino Spinalbese. Alla fine però, dopo la nascita della piccola Luna Marì,si sono avvicinati di nuovo, ricomponendo la famiglia che d’altronde sono sempre stati, insieme al loro primogenito Santiago. Nonostante questo però,non aveva ancora mai pubblicato una ...

emiliotoffano : @Resistenza1967 Io voglio andare a letto con Belen Rodriguez. Direi che ho più possibilità. - redazionerumors : Belen Rodriguez colpisce ancora postando su Instagram alcuni scatti nei quali compare in topless, in tutta la sua b… - RegalinoV : Belen Rodriguez in topless su Instagram: gli scatti sono roventi - diamantelei1 : @BenitoFrazzetta @Meira85253235 @EnricoLetta @pdnetwork mostraci un video che lo possa testimoniare. Se no anche io… - 361_magazine : Belen Rodriguez felice con i suoi bimbi regala delle immagini stupende dei suoi figlioletti che giocano insieme -