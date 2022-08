Belen Rodriguez? Dimentica il costume: la foto da infarto mai vista | Guarda (Di martedì 30 agosto 2022) Belen Rodriguez torna a fare impazzire i fan. La modella argentina è in vacanza assieme ai figli Santiago e Luna Marì. Con loro anche il marito Stefano De Martino. I quattro sono a Marechiaro, un quartiere di Napoli. Qui la Rodriguez e famiglia trascorrono le loro giornate al mare. Ed ecco che Belen non può che pubblicare foto. In particolare è l'ultima, che la vede senza parte superiore del costume da bagno, ad attirare l'attenzione dei tantissimi ammiratori. Proprio questi ultimi sono felicissimi del ritorno di fiamma con De Martino, il ballerino da cui ha avuto Santiago e con il quale la modella è convolata a nozze. I due, dopo diversi tira e molla, sono tornati insieme facendo sognare i social e non solo. Le ultime voci avanzano il sospetto che Belen sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)torna a fare impazzire i fan. La modella argentina è in vacanza assieme ai figli Santiago e Luna Marì. Con loro anche il marito Stefano De Martino. I quattro sono a Marechiaro, un quartiere di Napoli. Qui lae famiglia trascorrono le loro giornate al mare. Ed ecco chenon può che pubblicare. In particolare è l'ultima, che la vede senza parte superiore delda bagno, ad attirare l'attenzione dei tantissimi ammiratori. Proprio questi ultimi sono felicissimi del ritorno di fiamma con De Martino, il ballerino da cui ha avuto Santiago e con il quale la modella è convolata a nozze. I due, dopo diversi tira e molla, sono tornati insieme facendo sognare i social e non solo. Le ultime voci avanzano il sospetto chesia ...

emiliotoffano : @Resistenza1967 Io voglio andare a letto con Belen Rodriguez. Direi che ho più possibilità. - redazionerumors : Belen Rodriguez colpisce ancora postando su Instagram alcuni scatti nei quali compare in topless, in tutta la sua b… - RegalinoV : Belen Rodriguez in topless su Instagram: gli scatti sono roventi - diamantelei1 : @BenitoFrazzetta @Meira85253235 @EnricoLetta @pdnetwork mostraci un video che lo possa testimoniare. Se no anche io… - 361_magazine : Belen Rodriguez felice con i suoi bimbi regala delle immagini stupende dei suoi figlioletti che giocano insieme -