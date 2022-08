Basket | Pozzecco | ' siamo clamorosamente dispiaciuti per Gallinari'

(Di martedì 30 agosto 2022) Milano, 30 ago. - (Adnkronos) - "L'unica cosa che ha senso dire è che noiper Gallo, che non può giocare l'Europeo.tutti, in primis i giocatori". Il ct dell'ItalGianmarcotorna con queste parole sull'infortunio al menisco di Daniloche lo ha costretto a rinunciare all'Europeo al via il 2 settembre contro l'Estonia. "contenti per Tessitori anche se sembra un paradosso -prosegue il ct-. La prima partita sarà complicata, è l'esordio e giocheremo in casa. Però sono contento perché i miei giocatori mi aiutano, restano sempre concentrati. Meno un allenatore fa, meglio è. Sto apprezzando una tipologia di gioco che solitamente non sviluppo, essendo noi più ...

ElevenSportsIT : SPETTACOLO AZZURRO ???? Grazie alle vittorie contro #Ucraina e #Georgia, l'@Italbasket vede sempre più vicino il… - glooit : Basket:Pozzecco,Gallinari?Vissuto dispiacere nei suoi occhi leggi su Gloo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Pozzecco sull'infortunio di Gallinari: 'Abbiamo vissuto il dispiacere nei suoi occhi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Pozzecco sull'infortunio di Gallinari: 'Abbiamo vissuto il dispiacere nei suoi occhi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Pozzecco sull'infortunio di Gallinari: 'Abbiamo vissuto il dispiacere nei suoi occhi' -

L'avventura dell' Italia per gli Europei diè ufficialmente cominciata con la presentazione della Nazionale che prenderà il via al torneo continentale. I ragazzi di coachsi sono ritrovati presso gli studi Sky di Milano. Tanta l'...... fresca di rilancio olimpico, di nuovo corso tecnico, coacha ereditare l'ottimo lavoro di ... I Gironi dell'Europeo di2022 • GRUPPO A - Tbilisi Quello della nuova Spagna. La ...Milano, 30 ago. – (Adnkronos) – “L’unica cosa che ha senso dire è che noi siamo clamorosamente dispiaciuti per Gallo, che non può giocare l’Europeo. Siamo tutti dispiaciuti, in primis i giocatori”. Il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...