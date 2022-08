Basket: Nba, Barrett estende contratto con i New York Knicks fino al 2027 (Di martedì 30 agosto 2022) New York, 30 ago. - (Adnkronos) - Dopo quasi due mesi di trattative, i New York Knicks sono giunti a una decisione: estendere RJ Barrett e abbandonare (almeno per il momento) l'inseguimento a Donovan Mitchell. Secondo quanto riferito da ESPN, infatti, la franchigia newYorkese ha deciso di estendere la terza scelta assoluta del Draft 2019 con un contratto di quattro anni che può arrivare fino a 120 milioni di dollari, legandosi così a Barrett fino al 2027. Soprattutto, Barrett era il pezzo pregiato da inserire nell'ipotetico scambio per arrivare a Mitchell ed era stato coinvolto in tutte le discussioni delle ultime settimane per arrivare all'All-Star dei Jazz: secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) New, 30 ago. - (Adnkronos) - Dopo quasi due mesi di trattative, i Newsono giunti a una decisione:re RJe abbandonare (almeno per il momento) l'inseguimento a Donovan Mitchell. Secondo quanto riferito da ESPN, infatti, la franchigia newese ha deciso dire la terza scelta assoluta del Draft 2019 con undi quattro anni che può arrivarea 120 milioni di dollari, legandosi così aal. Soprattutto,era il pezzo pregiato da inserire nell'ipotetico scambio per arrivare a Mitchell ed era stato coinvolto in tutte le discussioni delle ultime settimane per arrivare all'All-Star dei Jazz: secondo ...

QuiNewsElba : Luna di miele all'#Elba per la star Nba del Basket Draymond Green-FOTO - milaniste63 : RT @Eurosport_IT: Anche King James ?? tra i nuovi azionisti del Milan ??? #James | #Basket | #NBA | #Milan - MaStep92__ : RT @Eurosport_IT: Anche King James ?? tra i nuovi azionisti del Milan ??? #James | #Basket | #NBA | #Milan - Eurosport_IT : Anche King James ?? tra i nuovi azionisti del Milan ??? #James | #Basket | #NBA | #Milan - Frances74621156 : @rprat75 @AfroMazzoni @AleFiorili @dicle_luca No ma sul paragone NBA/NFL a livello di durezza non c'è paragone (orm… -