Basket, Gigi Datome: “Molto dispiaciuto per Gallinari. Prima passiamo il turno, poi ce la giochiamo con tutti” (Di martedì 30 agosto 2022) Ormai manca sempre meno all’inizio degli Europei di Basket 2022, con l’Italia che si candida a essere una delle squadre protagoniste e che punta in alto. Naturalmente sarà incisiva, e non poco, l’assenza di Danilo Gallinari, costretto al forfait a seguito di un infortunio rimediato contro la Georgia, ma la forza del gruppo di Pozzecco non è da sottovalutare. Gigi Datome, vista anche l’assenza del Gallo, è chiamato adesso a porsi come vero e propri leader e punto di riferimento per la Nazionale; l’obiettivo non può che essere quello di cercare di arrivare quanto più avanti possibile, come dichiarato dallo stesso cestista in forza all’Olimpia Milano. Di seguito, i tratti salienti dell’intervista rilasciata da Datome a TuttoSport: “Siamo un bel gruppo, unito, la nota dolente è sempre la questione dei ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Ormai manca sempre meno all’inizio degli Europei di2022, con l’Italia che si candida a essere una delle squadre protagoniste e che punta in alto. Naturalmente sarà incisiva, e non poco, l’assenza di Danilo, costretto al forfait a seguito di un infortunio rimediato contro la Georgia, ma la forza del gruppo di Pozzecco non è da sottovalutare., vista anche l’assenza del Gallo, è chiamato adesso a porsi come vero e propri leader e punto di riferimento per la Nazionale; l’obiettivo non può che essere quello di cercare di arrivare quanto più avanti possibile, come dichiarato dallo stesso cestista in forza all’Olimpia Milano. Di seguito, i tratti salienti dell’intervista rilasciata daa TuttoSport: “Siamo un bel gruppo, unito, la nota dolente è sempre la questione dei ...

