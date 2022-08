Basket, Gianmarco Pozzecco: “Abbiamo costruito un gruppo vero”. Gigi Datome: “Nove miei compagni hanno raggiunto le Olimpiadi, si può sognare” (Di martedì 30 agosto 2022) A Milano, negli studi di Sky Sport (che nel frattempo ha esteso l’accordo per la trasmissione delle competizioni FIBA fino al 2025), è stata presentata la Nazionale italiana che giocherà gli Europei, i quali prenderanno il via dal 1° settembre. Debutto degli azzurri il 2, contro l’Estonia, nel girone C del Mediolanum Forum che comprende anche Grecia, Ucraina, Gran Bretagna e Croazia. Così Gianni Petrucci, presidente FIP, ha iniziato nel seguente modo: “Grazie a Sky per quello che fa per lo sport e per la pallacanestro, quando veniamo qui ci sentiamo sempre a casa. Avverto intorno a questo evento un interesse enorme, più che in passato: Italia-Grecia è già sold-out ma sono tante le partite che vedranno una straordinaria cornice di pubblico. Questa volta, a differenza del passato, non voglio creare eccessive aspettative rispetto agli obiettivi della nostra squadra. Dico solo che è un ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) A Milano, negli studi di Sky Sport (che nel frattempo ha esteso l’accordo per la trasmissione delle competizioni FIBA fino al 2025), è stata presentata la Nazionale italiana che giocherà gli Europei, i quali prenderanno il via dal 1° settembre. Debutto degli azzurri il 2, contro l’Estonia, nel girone C del Mediolanum Forum che comprende anche Grecia, Ucraina, Gran Bretagna e Croazia. Così Gianni Petrucci, presidente FIP, ha iniziato nel seguente modo: “Grazie a Sky per quello che fa per lo sport e per la pallacanestro, quando veniamo qui ci sentiamo sempre a casa. Avverto intorno a questo evento un interesse enorme, più che in passato: Italia-Grecia è già sold-out ma sono tante le partite che vedranno una straordinaria cornice di pubblico. Questa volta, a differenza del passato, non voglio creare eccessive aspettative rispetto agli obiettivi della nostra squadra. Dico solo che è un ...

