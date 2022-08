Basket | Europei 2022 | le avversarie del girone dell’Italia Grecia di Giannis Antetokounmpo da corsa | occhio alla Croazia

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022) IlC, quello, è complessivamente tra quelli con la maggiore qualità tra tutti quelli che si sono formati in questiche andranno a iniziare nel primo giorno di settembre. Tre sono le selezioni da battere (e una è quella azzurra), mentre le altre tre sembrano destinate a lottare per il quarto e ultimo posto utile in chiave ottavi di finale. Laè indubbiamente la favoritissima del raggruppamento. Se non altro, una motivazione c’è: si chiamae basta il nome. La superstar dei Milwaukee Bucks può tutto, ed è di fatto l’uomo che ha consentito il raggiungimento del tutto esaurito al Mediolanum Forum per la sera del 3 settembre. Il problema è relativo più che altro agli infortuni: ci sono quattro giocatori che hanno ...