Basket, Europei 2022: i 12 convocati di Israele. Il leader tecnico è Deni Avdija (Di martedì 30 agosto 2022) Verso EuroBasket 2022. Tutte le nazionali coinvolte iniziano a rendere noto l’elenco dei propri 12 convocati, per il torneo continentale. Oggi è stata la volta di Israele che, inserita nel Gruppo D, quello della favorita Serbia, ha comunicato la sua dozzina di giocatori. L’elenco, di coach Guy Goodes, è il seguente: Roman Sorkin, Gal Mekel, Deni Avdija, Guy Pnini, Yam Madar, Rafael Menco, Idan Zalmanson, Jake Cohen, Nimrod Levi, Tomer Ginat, Tamir Blatt, Yovel Zoosman. Israele potrebbe, nel caso del verificarsi di alcuni risultati, incrociare il destino dell’Italia di Gianmarco Pozzecco. Fra i dodici, il leader tecnico sarà sicuramente Deni Avdija degli Washington Wizards; senza dimenticare Gal Mekel, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Verso Euro. Tutte le nazionali coinvolte iniziano a rendere noto l’elenco dei propri 12, per il torneo continentale. Oggi è stata la volta diche, inserita nel Gruppo D, quello della favorita Serbia, ha comunicato la sua dozzina di giocatori. L’elenco, di coach Guy Goodes, è il seguente: Roman Sorkin, Gal Mekel,, Guy Pnini, Yam Madar, Rafael Menco, Idan Zalmanson, Jake Cohen, Nimrod Levi, Tomer Ginat, Tamir Blatt, Yovel Zoosman.potrebbe, nel caso del verificarsi di alcuni risultati, incrociare il destino dell’Italia di Gianmarco Pozzecco. Fra i dodici, ilsarà sicuramentedegli Washington Wizards; senza dimenticare Gal Mekel, ...

