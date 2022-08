Bagno di folla ed entusiasmo per Giorgia Meloni al mercato di Messina: «Stiamo con te» (Di martedì 30 agosto 2022) Ha faticato a passare tra i banchi del mercato di Vascone, Giorgia Meloni, accolta dai banchisti di Messina a furor di popolo. Che allungano le braccia per stringerle la mano. O che fanno a gara per regalarle frutta e pescato. Che al suo passaggio si aprono come il Mar rosso di biblica memoria per gridarle «Viva la prossima premier!». «Sei forte». «Stiamo con te». E la leader di FdI sa come muoversi. Come farsi spazio tra la gente. Come ascoltarla e intercettare i suoi bisogni e proporre le risposte efficaci. Si muove con la disinvoltura di chi è abituata a parlare al cuore del Paese, alla pancia delle nostre città. Come chi, da sempre, ha scelto una politica sociale “porta a porta”. Un modus operandi che entra nelle case e vive i problemi del vicino, del dirimpettaio. Che ascolta le recriminazioni e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) Ha faticato a passare tra i banchi deldi Vascone,, accolta dai banchisti dia furor di popolo. Che allungano le braccia per stringerle la mano. O che fanno a gara per regalarle frutta e pescato. Che al suo passaggio si aprono come il Mar rosso di biblica memoria per gridarle «Viva la prossima premier!». «Sei forte». «con te». E la leader di FdI sa come muoversi. Come farsi spazio tra la gente. Come ascoltarla e intercettare i suoi bisogni e proporre le risposte efficaci. Si muove con la disinvoltura di chi è abituata a parlare al cuore del Paese, alla pancia delle nostre città. Come chi, da sempre, ha scelto una politica sociale “porta a porta”. Un modus operandi che entra nelle case e vive i problemi del vicino, del dirimpettaio. Che ascolta le recriminazioni e ...

