Avete presente Roma? L' ammiraglio rivela | cosa è successo col blocco navale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Al termine del suo consolato, il generaleno Pompeo Magno (in effetti sabino come me) non cedette alla lusinga di governare una provincia, ma nel 67 a.C. fu nominato comandante di una potente flottana per condurre una campagna contro i pirati che infestavano il Mediterraneo. Il Senato aveva finalmente deciso di affrontare il problema dei pirati che oramai spadroneggiavano nell'intero bacino del "Mare Nostrum", minacciando le navine. I pirati non agivano più isolatamente, come una volta, ma si erano organizzati in vere e proprie flotte che avevano le loro basi sulle coste dell'Asia Minore, nell'attuale Turchia meridionale e nell'isola di Creta. Rappresentavano una minaccia gravissima poiché chi doveva viaggiare per mare rischiava di venire ucciso o, nel migliore dei casi, di essere catturato e venduto come schiavo o ...