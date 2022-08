Austria | bambino disabile di 6 anni annega nel fiume | si trovava con il padre | svenuto dopo essere stato aggredito da uno sconosciuto

(Di martedì 30 agosto 2022) È mortoche ilerae derubato da uno. Leon,di 6affetto da disabilità sicon il, 37enne, a St. Johann, in Tirolo (): intorno alle 4 del mattino il 37enne ècolpito alle spalle con una bottiglia ed è rimasto a terra privo di sensi. A quel punto ilha iniziato a vagare disorientato per poi cadere nel. Èun passante a soccorrere il 37enne intorno alle 5.20. Una volta che l’uomo si è ripreso ha notato che il passeggino era sparito. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ilnon aveva memoria di quanto fosse capitato, ma ha subito ...

