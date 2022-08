Aurora Ramazzotti incinta? Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti forse nonni a gennaio 2023

(Di martedì 30 agosto 2022) Una bella e grande novità starebbe arrivando in casa di. Stando ad un rumor in edicola nel prossimo numero del settimanale Chi, la figlia disarebbe in dolce attesa. Il pettegolezzo che il magazine lancia in esclusiva sarebbe il proseguo di un precedente rumor già raccontato mesi fa proprio sullo stesso settimanale che però all’epoca dei fatti fu smettito dalla stessa influencer attraverso il sul suo profilo TikTok. Ora, invece, arriva la contro smentita… Difatti, qualche settimana fa apparirono online delle foto in cui mammaera stata beccata in una farmacia in Sardegna ad acquistare un test di gravidanza. Le prove fotografiche fecero scoppiare il gossip di una possibile ...

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - gianlucatdc : Oh, con la gravidanza di Aurora Ramazzotti la nostra stampa riuscirà a campare un altro annetto! - FoglioParide : RT @GiorgiaMarang: Ma come, vi ho lasciato ieri che twittevate con l'hashtag #micropene e oggi mi dite che Aurora Ramazzotti è incinta ? h… - Anna3Pellegrini : RT @PaneeCinismo: La povertà di contenuti di certi giornalai che danno la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, senza averne confe… -

è in dolce attesa . Dopo che Michelle Hunziker e sua figlia avevano comprato un test di gravidanza in vacanza in Sardegna, il gossip si era infiammato per scoprire chi delle due ...è incinta del compagno Goffredo Cerza! La notizia bomba , lanciata qualche settimana fa dal settimanale Chi e che uscirà in esclusiva domani, è stata confermata negli ultimi minuti ...Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Dopo che Michelle Hunziker e sua figlia avevano comprato un test di gravidanza in vacanza in Sardegna, il gossip si era infiammato per scoprire chi ...La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker da 5 anni è fidanzata con il 26enne business analyst Goffredo Cerza ...