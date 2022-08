Aurora Ramazzotti e la presunta gravidanza | le parole dell’amico Tommaso Zorzi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 30 agosto 2022) In queste ultime ore è saltato fuori un gossip che è arrivato davvero sulla bocca di tutti.è incinta? Lo scoop è partito dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sul giornale viene spiegato che “è in dolce attesa. Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di. Ebbene: il test era perche, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio“. Una notizia precisa ma che ha scatenato i dubbi e soprattutto il mondo della cronaca rosa.è davvero incinta? Il commento di...