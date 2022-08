Aurora Ramazzotti è incinta | Michelle ed Eros saranno presto nonni

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - infoitcultura : Davvero Aurora Ramazzotti è incinta? - infoitcultura : Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Adesso parla il migliore amico Zorzi - infoitcultura : Goffredo Cerza, chi è e cosa fa il fidanzato di Aurora Ramazzotti -

Goffredo Cerza, fidanzato di, non lavora nel mondo dello spettacolo. Anche se ha imparato a conoscerlo bene dopo 5 anni di relazione con la figlia di Michelle Hunziker e di Eros ...Tommaso Zorzi commenta il gossip sulla gravidanza diè davvero incinta E' questa la domanda che si stanno ponendo i fan della figlia di Michelle Hunziker ed Erosche potrebbero diventare presto nonni. La ...Anche la sorella più grande di Goffredo ha seguito le orme della famiglia e lavora come biologa molecolare. Sua madre, Francesca Romana Malato, è manager di un poliambulatorio romano… Leggi ...Tommaso Zorzi è tornato a far parlare di sé per un commento lasciato nelle scorse ore ad un post del portale Trah Italiano su Instagram riguardante la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. A lanci ...