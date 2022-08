“Aurora Ramazzotti è incinta” Lo scoop e la reazione di Eros e Michelle Hunziker

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) “”. Questa volta non sono i fan della primogenita dia sparare il gossip, magari dopo aver messo insieme una serie di quelli che possono sembrare indizi come l’accenno di pancino. La lieta notizia arriva in esclusiva sul prossimo numero di Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini sgancia la bomba nel numero della rivista in edicola da mercoledì 31 agosto. Ed è lo stesso magazine che poche settimane fa aveva riportato chee sua figliaavevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. “...