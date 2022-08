Aurora Ramazzotti è incinta | Eros e Michelle diventano nonni

Leggi su zon

(Di martedì 30 agosto 2022) A 25 annidiventerà mamma per la prima volta: “Hunziker sono molto emozionati”, assicurano i ben informati: la venticinquenne conduttrice e influencer, figlia diHunziker eddarà alla luce il suo primogenito a Gennaio 2023. La notizia è un’esclusiva del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini e in edicola domani, 31 Agosto 2022. Solo poche settimane fa, lo stesso magazine aveva pizzicatoe mammanei pressi di una farmacia in Sardegna, dove stavano trascorrendo gli ultimi scampoli delle vacanze estive, per comprare un test di gravidanza. Da allora le speculazioni patinate ...