Aurora Ramazzotti è incinta | ecco come hanno reagito Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

(Di martedì 30 agosto 2022) Notizia bomba dell’ultimo secondo:! Solamente il mese scorso, precisamente il 3 di Agosto era stato il settimanale Chi a svelare un particolare retroscena che vedeva protagoniste proprio, in compagnia della mamma. Le due erano state avvistate in farmacia, durante la loro vacanza estiva, intente ad acquistare un test di gravidanza.quanto riportato: Il mistero del test di gravidanza. Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del rientro a Milano,con la figlia, è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito? Alla mamma o alla ...

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - zazoomblog : Aurora Ramazzotti è incinta. Michelle Hunziker nonna a gennaio - #Aurora #Ramazzotti #incinta. - zazoomblog : Aurora Ramazzotti è l’incinta? Le ultime notizie sulla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti - #Aurora… - camismyikigai : Non aurora ramazzotti incinta, quest’anno è il toto incinte -

è incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Eros e Michelle Hunziker diventeranno nonni il prossimo gennaio e la gioia in famiglia è immensa.è incinta. A confermare la ...Tommaso Zorzi, la dedica ad:"So quanto le parole ti abbiano ferita"/ La difende... L'indiscrezione è stata riportata da Novella 2000 : ' Gli 'zorpini' sono tornati a viversi nel ...Prima quel test di gravidanza acquistato in Sardegna, durante le vacanze, poi la lieta notizia che uscirà domani sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...