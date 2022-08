Aurora Ramazzotti è incinta di Goffredo Cerza | mamma a gennaio 2023 del primo figlio

(Di martedì 30 agosto 2022)del fidanzato. La notizia arriva in esclusiva tra le pagine del prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 31 agosto.Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano comperato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - dreamingxx_ : ?? AURORA RAMAZZOTTI È INCINTA - cla_mercury : RT @fanpage: Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - michelenotbravi : RT @trash_italiano: Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. -

è incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Eros e Michelle Hunziker diventeranno nonni il prossimo gennaio e la gioia in famiglia è immensa.è incinta. A confermare la ...incinta del fidanzato Goffredo Cerza . La notizia arriva in esclusiva tra le pagine del prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 31 agosto.è incinta ...La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aspetta un bebè: l'annuncio della dolce attesa lo firma Alfonso Signorini ...Le voci di una gravidanza in casa Ramazzotti-Hunziker circolavano da giorni, ma la rivelazione - data per certa dal settimanale Chi - mancava di un dato essenziale: chi è in dolce attesa tra Aurora ...