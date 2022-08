Aurora Ramazzotti è incinta del primo figlio: l’anteprima di Chi (Di martedì 30 agosto 2022) Aurora Ramazzotti aspetta in bambino Se ne parla da anni, ogni tanto spunta il gossip secondo il quale Aurora Ramazzotti sarebbe in attesa di un bambino. Lei, però, puntualmente smentisce sempre. Questa volta, però, le cose sarebbero diverse. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, in edicola da domani, la figlia di Michelle Hunziker ed L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 30 agosto 2022)aspetta in bambino Se ne parla da anni, ogni tanto spunta il gossip secondo il qualesarebbe in attesa di un bambino. Lei, però, puntualmente smentisce sempre. Questa volta, però, le cose sarebbero diverse. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, in edicola da domani, la figlia di Michelle Hunziker ed L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - camismyikigai : Non aurora ramazzotti incinta, quest’anno è il toto incinte - sophsdreams : Il fatto che Aurora Ramazzotti sia incinta non mi shocca quanto il pensiero che le 'zie' del/la bambino/a saranno p… - snowflowerss : Io che entro su Twitter leggo “Aurora Ramazzotti incinta” vado sui loro profili insta non vedo nulla e poi scopro c… -