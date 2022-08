Aurora Ramazzotti diventa mamma: la figlia di Michelle Hunziker è incinta (Di martedì 30 agosto 2022) Aurora Ramazzotti è incinta, a lanciare l’esclusiva è ‘Chi’: solo poche settimane fa, il settimanale aveva riportato che Michelle Hunziker e la figlia avevano acquistato un test di gravidanza in Sardegna, mentre stavano trascorrendo le vacanze in famiglia. Ebbene, il test era proprio per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza, 26 anni, di professione business analyst, aspetta un bambino e diventerà mamma a gennaio. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, quindi, saranno ufficialmente nonni. Leggi su bergamonews (Di martedì 30 agosto 2022), a lanciare l’esclusiva è ‘Chi’: solo poche settimane fa, il settimanale aveva riportato chee laavevano acquistato un test di gravidanza in Sardegna, mentre stavano trascorrendo le vacanze in famiglia. Ebbene, il test era proprio perche, dopo cinque anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza, 26 anni, di professione business analyst, aspetta un bambino e diventeràa gennaio.ed Eros, quindi, saranno ufficialmente nonni.

