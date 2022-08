“Aurora incinta” Tommaso Zorzi smentisce: cosa ha scritto il suo migliore amico (Di martedì 30 agosto 2022) Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno da tempo ritrovato la loro amicizia. Dopo la vittoria dell’ex gieffino nel reality di Alfonso Signorini, il rapporto tra i due influencer è stato risanato. E proprio per la loro stretta amicizia, che dopo che si è diffusa la notizia della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, l’ex gieffino ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 agosto 2022)Ramazzotti hanno da tempo ritrovato la loro amicizia. Dopo la vittoria dell’ex gieffino nel reality di Alfonso Signorini, il rapporto tra i due influencer è stato risanato. E proprio per la loro stretta amicizia, che dopo che si è diffusa la notizia della presunta gravidanza diRamazzotti, l’ex gieffino ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - ariannapettazzi : no aspe ma in che senso Aurora Ramazzotti incinta, non sono psicologicamente pronta ad Eros nonno io sono ancora fe… - choosemelouis : RT @mrsincoerenza: aurora ramazzotti incinta rappresenta letteralmente tutti i miei amici che si sposano e mettono su famiglia mentre io co… - annapisapasini : RT @versoblio: E se aurora ramazzotti non fosse incinta? E se quel test di gravidanza che hanno visto i paparazzi preso con la madre in far… -