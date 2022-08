Aumenta il costo di iPhone 14 Pro rispetto ad iPhone 13 Pro?

Leggi su pantareinews

(Di martedì 30 agosto 2022)ildi14secondo le ultime indiscrezioni pre-lancio degli ultimi top di gamma Apple. Attesi per il 7 settembressimo, i nuovi modelli dell’azienda di Cupertino dovrebbero essere ancora una volta quattro con due modelli più economici e due piùsi. Nessun modello Mini che sarà invece sostituito da un nuovo modello Maxi. Con gli analisti che definiscono questo lancio fondamentale per l’azienda guidata da Tim Cook. Confermato lancio di14 il 7 settembre Ildi14L’analista di Wedbush, Daniel Ives, considera il lancio deldotto di quest’anno come “fondamentale” per ...