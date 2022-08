Attacco ucraino a Kherson, la guerra con la Russia vive ore pesanti (Di martedì 30 agosto 2022) Giunta al giorno 188 di conflitto, la guerra tra Russia e Ucraina vive in queste ore momenti di grande tensione. L’Ucraina ha infatti portato avanti una grande controffensiva a Kherson dove è ora in corso uno scontro tra i due schieramenti. Le difese russe sono state sfondate in diverse zone dell’Ucraina meridionale. Nel frattempo il consigliere capo dell’ufficio del Presidente Zelensky ha denunciato: “La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell’Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con l’obiettivo di di deviarla verso il territorio temporaneamente occupato della Crimea e le regioni di Donetsk e Lugansk“. Il Ministro degli Esteri invoca invece un atteggiamento più rigido con la chiusura di tutte le porte alla Russia, invece del ... Leggi su zon (Di martedì 30 agosto 2022) Giunta al giorno 188 di conflitto, latrae Ucrainain queste ore momenti di grande tensione. L’Ucraina ha infatti portato avanti una grande controffensiva adove è ora in corso uno scontro tra i due schieramenti. Le difese russe sono state sfondate in diverse zone dell’Ucraina meridionale. Nel frattempo il consigliere capo dell’ufficio del Presidente Zelensky ha denunciato: “La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell’Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con l’obiettivo di di deviarla verso il territorio temporaneamente occupato della Crimea e le regioni di Donetsk e Lugansk“. Il Ministro degli Esteri invoca invece un atteggiamento più rigido con la chiusura di tutte le porte alla, invece del ...

