Atletica | Meeting Rovereto 2022 | Bruni record italiano | Crippa si ritira | Ponzio vince | ruggito Barontini

La 58ma edizione del Palio della Quercia ha offerto una serie di interessanti prestazioni. Il Meeting di Rovereto, uno degli appuntamenti di Atletica leggera più storici alle nostre latitudini, ha visto la presenza di diverse stelle del panorama italiano e internazionale. Roberta Bruni ha firmato l'evento in provincia di Trento, realizzando il record italiano di salto con l'asta: 4.72 per la laziale, capace di migliorare di un centimetro il suo precedente primato. Yeman Crippa era l'uomo più atteso, il Campione d'Europa dei 10000 metri si è cimentato sulla mezza distanza, dopo il bronzo continentale, e andava a caccia del record italiano, ma si è fermato nei pressi del terzo chilometro.

