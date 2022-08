Ascolti TV | Lunedì 29 Agosto 2022 Partenze | Damilano 7 7% | Porro 8 4% | Iacona 6 6% | Scotti 18% Quiz si ferma all’11 1% | Uno di Famiglia al 10 | 8% Bene la pallavolo 7 9% | Celata 3 2%

(Di martedì 30 agosto 2022)Nella serata di ieri,29, su Rai1 la miniserie inglese condensata in un’unica serataha appassionato 1.520.000 spettatori pari.1%. Su Canale 5 la prima tv del film Uno diha raccolto davanti al video 1.571.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 per i Mondiali diMaschile l’incontro Italia vs Turchia ha interessato 1.291.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.139.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 la nuova stagione di Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.010.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 – dalle 21.25 alle 0.50 – il ritorno di Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 978.000 spettatori con l’8.4% di ...

