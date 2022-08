Artemis I comincia male | ecco cos’è andato storto e perche è stata rinviata la missione lunare

Leggi su computermagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) Sarebbe dovuto avvenire nella giornata di ieri, Lunedì 29 Agosto, il lancio del programma spazialeI della NASA per ritornare sulla Luna ma, a causa di un problema tecnico rilevato su uno dei motori del razzo, l’Agenzia ha deciso di sospendere il conto alla rovescia.di cosa si è trattato. Fonte: NASA – ComputerMagazine.itEra quasi tutto pronto per inviare sulla Luna il razzo della1 della NASA, il cui lancio era previsto nella giornata di ieri, Lunedì 29 Agosto. Ma, durante la preparazione del propellente per l’SLS (Space Launch System), ovvero per il sistema di lancio, i tecnici dell’Agenzia hanno rilevato un malfunzionamento in uno dei motori del cosiddetto “Stage Core”, il primo stadio del razzo. E così, non essendoci possibilità di rimediare all’anomalia in breve ...