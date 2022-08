Arriva la console Android per giocare in streaming ai giochi Xbox e PC (Di martedì 30 agosto 2022) Con un look a metà strada tra Steam Deck e Nintendo Switch, supporterà Play Store, Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now Leggi su wired (Di martedì 30 agosto 2022) Con un look a metà strada tra Steam Deck e Nintendo Switch, supporterà Play Store,Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now

shmupitalia : RT @GamesArk_it: Lo #shmup in stile #16bit Rick Henderson arriva il 31 agosto su #console @eastasiasoft @FatPugStudio #indiedev #gamedev #I… - Frank_and_Drake : RT @PlayStationBit: I collezionisti possono ora prenotare l'edizione fisica #PS4 #PS5 di #FrankandDrake @FunStockGames - PlayStationBit : I collezionisti possono ora prenotare l'edizione fisica #PS4 #PS5 di #FrankandDrake @FunStockGames - CactusaurusDev : RT @GamesArk_it: Lo #shmup in stile #16bit Rick Henderson arriva il 31 agosto su #console @eastasiasoft @FatPugStudio #indiedev #gamedev #I… - Gekko14114849 : RT @GamesArk_it: Lo #shmup in stile #16bit Rick Henderson arriva il 31 agosto su #console @eastasiasoft @FatPugStudio #indiedev #gamedev #I… -