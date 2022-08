Arrestato il 21enne che a Milano inseguiva in monopattino le donne per poi violentarle (Di martedì 30 agosto 2022) Un 21enne è stato Arrestato perché inseguiva le donne in monopattino per poi abusarne sessualmente. Il tutto è avvenuto nella zona sud-est di Milano e sono quattro gli episodi accertati: la vittima più giovane ha 19 anni, quella più grande 31. L’aggressore è stato incastrato dai riconoscimenti delle vittime, ma non solo: il suo cellulare ha sempre agganciato celle delle zone in cui si sono consumate le violenze e, nello stesso arco di tempo, sono stati verificati i suoi accessi alla metropolitana e anche l’abbigliamento era quello del malvivente. Tra l’altro, gli inquirenti hanno pure riscontrato che il 21enne aveva “un monopattino simile a quello ripreso sul luogo o nelle vicinanze delle violenze”. Adesso il giovane è stato messo agli arresti ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Unè statoperchéleinper poi abusarne sessualmente. Il tutto è avvenuto nella zona sud-est die sono quattro gli episodi accertati: la vittima più giovane ha 19 anni, quella più grande 31. L’aggressore è stato incastrato dai riconoscimenti delle vittime, ma non solo: il suo cellulare ha sempre agganciato celle delle zone in cui si sono consumate le violenze e, nello stesso arco di tempo, sono stati verificati i suoi accessi alla metropolitana e anche l’abbigliamento era quello del malvivente. Tra l’altro, gli inquirenti hanno pure riscontrato che ilaveva “unsimile a quello ripreso sul luogo o nelle vicinanze delle violenze”. Adesso il giovane è stato messo agli arresti ...

