Arabia Saudita, donna condannata a 45 anni per post sui social (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Una donna Saudita, Nourah bint Saeed al-Qahtani, è stata condannata a 45 anni di carcere per aver scritto sui social post che “violano l’ordine pubblico” e minano “il tessuto sociale Saudita”. Lo scrive il Guardian, citando l’organizzazione per i diritti umani Democrazia per il mondo arabo (Dawn), che ha visionato documenti processuali. Dawn è stata fondata dal dissidente Saudita Jamal Khashoggi, barbaramente ucciso nel consolato del suo paese a Istanbul. I documenti esaminati offrono pochi dettagli sulle accuse contro la donna, di cui non si conoscono l’età e le circostanze dell’arresto. Le autorità sembrano averla condannata “solo per aver twittato le sue opinioni”, ha commentato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Una, Nourah bint Saeed al-Qahtani, è stataa 45di carcere per aver scritto suiche “violano l’ordine pubblico” e minano “il tessuto”. Lo scrive il Guardian, citando l’organizzazione per i diritti umani Democrazia per il mondo arabo (Dawn), che ha visionato documenti processuali. Dawn è stata fondata dal dissidenteJamal Khashoggi, barbaramente ucciso nel consolato del suo paese a Istanbul. I documenti esaminati offrono pochi dettagli sulle accuse contro la, di cui non si conoscono l’età e le circostanze dell’arresto. Le autorità sembrano averla“solo per aver twittato le sue opinioni”, ha commentato ...

Agenzia_Ansa : Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da un… - GiovaQuez : 'I russi fanno accordi sull'energia nucleare con l'Ungheria, la Serbia acquista sistemi d'arma dalla Cina, l'Arabia… - fattoquotidiano : La ricercatrice saudita era stata condannata a 34 anni di carcere per un tweet leggermente critico verso il governo… - zazoomblog : Condannata a 45 anni di carcere in Arabia Saudita per alcuni post sui social - #Condannata #carcere #Arabia… - mpiacenonaver1 : RT @Nonha_stata: Una donna Saudita è stata condannata a 45 anni per i post sui social media. Il sogno dei renziani e affini si avvera in Ar… -